Le organizzazioni sindacali di Taranto e della litoranea salentina hanno denunciato problemi di sicurezza e di viabilità nei mezzi pubblici. In un comunicato congiunto, chiedono interventi immediati per migliorare le condizioni di viaggio e garantire la sicurezza degli utenti. La richiesta arriva in seguito a segnalazioni di criticità e incidenti, e si rivolge alle autorità competenti affinché adottino misure rapide. La questione riguarda anche il trasporto locale e le infrastrutture stradali della zona.

Di seguito un comunicato congiunto: Le Organizzazioni Sindacali territoriali e aziendali FILT-CGIL,FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL denunciano ancora una volta la situazione di criticità che, ormai da oltre tre anni, interessa il tratto della Litoranea Salentina compreso tra il lido Maracaibo Beach e la direttrice verso Pulsano, nell’Isola Amministrativa del Comune di Taranto. Le condizioni della viabilità continuano a rappresentare un elemento di forte preoccupazione per la sicurezza degli autisti del CTP, degli utenti del Trasporto Pubblico Locale e di tutti i cittadini che quotidianamente percorrono quel tratto di strada. Desideriamo... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Taranto.

© Noinotizie.it - Taranto, litoranea salentina: mezzi pubblici e viabilità, “la sicurezza non può più attendere” Sindacati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strade provinciali, Di Clemente torna all'attacco: "La sicurezza dei cittadini non può più attendere"Il sindaco di San Giovanni Teatino ha chiesto nuovamente alla Provincia di Chieti di intervenire sulla manutenzione delle strade provinciali che...

A14, A13 e Passante di Bologna: “Traffico in tilt, non si può più attendere”. Vertice Salvini-de Pascale per sbloccare la viabilitàIl traffico sulla A14, A13 e nel Passante di Bologna ha subito forti rallentamenti, causando blocchi e congestioni significative.

Argomenti più discussi: Litoranea Salentina, la sicurezza del trasporto pubblico locale non può più attendere; Bari: due uomini aggrediti con bottiglie e stecche da biliardo.

Taranto, litoranea salentina: mezzi pubblici e viabilità, la sicurezza non può più attendere SindacatiDi seguito un comunicato congiunto: Le Organizzazioni Sindacali territoriali e aziendali FILT-CGIL,FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL denunciano ancora una volta la situazione d ... noinotizie.it

Le spiagge di Marina di Lizzano: sabbia chiara e fondali cristallini a pochi passi da TarantoScopri le caratteristiche delle spiagge di Marina di Lizzano: sabbia quasi bianca, fondali digradanti e dune UNESCO. Ampie spiagge libere e attrezzate. iltarantino.it