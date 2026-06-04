Strade provinciali Di Clemente torna all' attacco | La sicurezza dei cittadini non può più attendere
Il sindaco di San Giovanni Teatino ha chiesto nuovamente alla Provincia di Chieti di intervenire sulla manutenzione delle strade provinciali che attraversano il territorio comunale. La richiesta arriva dopo segnalazioni di condizioni di degrado e pericolo lungo alcune arterie. Nessuna data di intervento è stata comunicata. La situazione rimane critica e i residenti continuano a segnalare disagi e rischi per la sicurezza.
Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, torna a sollecitare la Provincia di Chieti affinché intervenga sulla manutenzione delle strade provinciali che attraversano il territorio comunale. Una richiesta che l'amministrazione comunale definisce non nuova e già avanzata in più. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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