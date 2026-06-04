Strade provinciali Di Clemente torna all' attacco | La sicurezza dei cittadini non può più attendere

Notizia in breve

Il sindaco di San Giovanni Teatino ha chiesto nuovamente alla Provincia di Chieti di intervenire sulla manutenzione delle strade provinciali che attraversano il territorio comunale. La richiesta arriva dopo segnalazioni di condizioni di degrado e pericolo lungo alcune arterie. Nessuna data di intervento è stata comunicata. La situazione rimane critica e i residenti continuano a segnalare disagi e rischi per la sicurezza.