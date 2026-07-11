Taranto | biglietti dei pullman gratis agli anziani per combattere il caldo in un centro commerciale no di Confcommercio Il sociale non può diventare uno strumento di promozione commerciale a dispetto dei negozi di vicinato
Gli anziani di Taranto potranno viaggiare gratuitamente in pullman per raggiungere un centro commerciale durante le ondate di caldo. La decisione è stata adottata per offrire sollievo ai cittadini più anziani. Confcommercio locale ha commentato che il sociale non può essere usato come leva promozionale, criticando la scelta e evidenziando il contrasto con gli interessi dei negozi di vicinato. Il comunicato sottolinea che l’iniziativa ha scatenato discussioni tra le categorie commerciali.
Di seguito il comunicato. Il sociale non può diventare uno strumento di promozione commerciale. Confcommercio Taranto esprime forte perplessità rispetto all’iniziativa “Il tuo rifugio d’estate”, attraverso la quale vengono distribuiti biglietti omaggio, da parte di Kyma Mobilità, agli anziani per trascorrere le ore più calde all’interno di un centro commerciale. La tutela delle persone più fragili durante il periodo estivo è un obiettivo che condividiamo pienamente. Ciò che riteniamo discutibile è la scelta di identificare un centro commerciale come luogo privilegiato di accoglienza, accompagnando questa iniziativa con un calendario di eventi che rischia di trasformare un progetto sociale in una significativa operazione di marketing. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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