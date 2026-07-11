Taranto | biglietti dei pullman gratis agli anziani per combattere il caldo in un centro commerciale no di Confcommercio Il sociale non può diventare uno strumento di promozione commerciale a dispetto dei negozi di vicinato

Notizia in breve

Gli anziani di Taranto potranno viaggiare gratuitamente in pullman per raggiungere un centro commerciale durante le ondate di caldo. La decisione è stata adottata per offrire sollievo ai cittadini più anziani. Confcommercio locale ha commentato che il sociale non può essere usato come leva promozionale, criticando la scelta e evidenziando il contrasto con gli interessi dei negozi di vicinato. Il comunicato sottolinea che l’iniziativa ha scatenato discussioni tra le categorie commerciali.