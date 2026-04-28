Uno nei camerini e l' altro faceva il palo | arrestati due professionisti dei furti al centro commerciale

Due uomini sono stati arrestati nel pomeriggio di domenica dai carabinieri di Carugate all’interno di un centro commerciale. Secondo quanto ricostruito, uno dei fermati si trovava nei camerini mentre l’altro faceva da palo, in un tentativo di furto orchestrato nei dettagli. I militari sono intervenuti e hanno fermato i due in flagranza di reato, entrambi accusati di furto aggravato in concorso.

Un colpo studiato nei minimi dettagli all'interno del centro commerciale. Nel pomeriggio di domenica i carabinieri della Stazione di Carugate hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, rispettivamente di 29 e 53 anni, con l'accusa di furto aggravato in concorso.La tentata.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Incinta al nono mese faceva da palo per furti in abitazione a Gela, 26enne arrestata insieme al compagnoDue arresti e refurtiva recuperata: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove una... Rubano uno smartphone al centro commerciale Apollo: coppia nei guaiI carabinieri della stazione di San Prisco, al termine di un’articolata attività d’indagine avviata a seguito di una denuncia di furto avvenuto il 30... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Furto nel camerino di Travaglio al D’Annunzio: Un fatto non attribuibile al teatro; Casse fai-da-te e camerini nel caos: cliente esplode e denuncia degrado di un negozio a Trieste; La Vita In Diretta, lite furiosa tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna: Rompi come sempre, non ci vengo più; Musica in spiaggia, uno show lungo dodici ore a Mondello. Uno nei camerini e l'altro faceva il palo: arrestati due professionisti dei furti al centro commercialeAvevano studiato tutto, dai ruoli nei camerini alla rimozione dell'antitaccheggio, ma la loro fuga si è interrotta poco lontano dal centro commerciale di Carugate ... milanotoday.it infidels, la musica del Pane quotidiano – Lucio Bardi e Alberto Camerini al cospetto di Cenerentola dicendo "scusa, ognuno ha il suo karma, in fondo non è colpa mia"… - facebook.com facebook 26/4/26.Polesine Camerini.Oggi,prima della partita con la Portotollese posata targa a ricordo del compianto giocatore deltino di serie A, Eraldo Mancin,presenti i famigliari,tanti amici,il sindaco Pizzoli con altri amministratori e don Fabrizio Fornaro che ha bene x.com