tanta voglia di mare gioielli italiani tra le onde

Inutile scomodare il cliché della Francia ossessionata dalla ’grandeur’. Sono i dettagli a fare la differenza, non i luoghi comuni e nemmeno l’enfasi o l’iperbole di un’impeccabile operazione di marketing. E se è vero, non è certo retorica stabilire che Cannes sia ancora una volta destinata a prendersi la vetrina della nautica globale e in modo particolare dei segmenti premium ed extralusso. Evento da assoluta copertina quello dell’attesissimo ’ Yachting Festival ’ che si prenderà i riflettori tra l’8 e il 13 settembre con la sua estetica e il suo layout quasi cinematografici, come è del resto naturale aspettarsi nella città della Côte d’Azur che sulla Settima Arte ha costruito il proprio mito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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