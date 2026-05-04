Il Primo maggio a Riccione dà il via alla bella stagione tra spettacoli musica iniziative per tutti e tanta voglia di mare

Il Primo maggio a Riccione ha segnato l'inizio ufficiale della stagione con un aumento di presenze, giornate di sole e numerosi eventi. Durante il lungo ponte, la città ha visto un afflusso consistente di visitatori che hanno partecipato a spettacoli, concerti e iniziative dedicate a tutte le età. Il calendario prevedeva diverse attività distribuite lungo tutto il territorio, attirando sia residenti che turisti.

Il lungo ponte del Primo maggio ha regalato a Riccione un avvio di stagione all’insegna del grande afflusso di pubblico, del bel tempo e di un ricco calendario di appuntamenti. Complici le temperature miti e il sole splendente, la città ha visto spiagge animate da turisti e curiosi, tra primi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dai cortei agli spettacoli. Il Primo maggio è per tutti Leggi anche: Stagione balneare aperta. Per il primo maggio Roma sceglie il mare di Ostia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Primo Maggio al Parco delle Cave di Marco Vito, arriva Into the park 2026; Tutti gli eventi del weekend del Primo Maggio a Santarcangelo; Firenze e in Toscana, cosa fare il 1° maggio: eventi e concerti per la Festa dei lavoratori. Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratoriSi celebra in quasi tutto il mondo e c'entra un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore ... ilpost.it Primo Maggio a Milano, il corteo dei sindacati: Lavoro dignitoso. In 15mila alla May day paradeAl via i cortei per le celebrazioni del Primo Maggio. Il primo questa mattina è quello dei sindacati confederati che partono da Porta Venezia e arriveranno in piazza della Scala. Nel pomeriggio quello ... milano.repubblica.it Ponte del Primo Maggio da record per Trenitalia Tper: oltre 535mila viaggiatori sui treni regionali Crescita dell'8% rispetto all'anno scorso: la riviera romagnola e la via Emilia le mete più gettonate, con rinforzi straordinari fino a 76 corse aggiuntive... - facebook.com facebook