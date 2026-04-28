Scienza in mare | 121 studenti friulani studiano tra le onde

Dal 29 aprile, 121 studenti provenienti da Monfalcone, Cervignano e Udine partecipano a un corso dedicato alle scienze in mare. L'iniziativa permette loro di apprendere aspetti legati alle attività marine, combinando lezioni teoriche e pratiche sul campo. Le attività si svolgono in diverse località lungo la costa e includono sessioni di studio in acqua e a terra, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze nel settore marino.

? Cosa sapere 121 studenti di Monfalcone, Cervignano e Udine studiano scienze in mare dal 29 aprile.. L'Università di Udine trasforma il mare in un laboratorio pratico di fisica e biologia.. Tra il 29 aprile e il 12 maggio, 121 studenti selezionati di tre istituti superiori friulani lasceranno le aule per trasformare il mare in un laboratorio scientifico vivente, partendo dal porto di Monfalcone con la Società vela Oscar Cosulich. Il progetto, denominato della vela, vede coinvolte le classi quarte del Buonarroti di Monfalcone, del Bassa friulana di Cervignano del Friuli e del Malignani di Udine. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scienza in mare: 121 studenti friulani studiano tra le onde Notizie correlate Fisica spiegata tra le onde: il Cecioni porta gli studenti in mareDal 21 al 23 aprile 28 studenti del liceo Cecioni hanno lasciato i banchi per salire a bordo di quattro imbarcazioni a vela e vivere un’esperienza...