Un militare della Guardia di Finanza è stato condannato a risarcire il doppio delle tangenti da 50mila euro ricevute. La sentenza evidenzia il danno d’immagine arrecato all’ente di appartenenza. L’uomo aveva accettato la somma in cambio di favori illeciti durante il servizio. La corte ha stabilito l’obbligo di pagamento, specificando che l’illecito ha compromesso la reputazione dell’istituzione di appartenenza. La notizia è stata resa nota con una sentenza definitiva.

Gorgonzola (Milano) – “La condotta corruttiva attuata da un militare della Guardia di Finanza nell’esercizio delle proprie funzioni e in qualità di agente di polizia giudiziaria è idonea a determinare l’insorgere di carenza di fiducia da parte del cittadino nell’amministrazione che, più delle altre, è preposta alla tutela della legalità e all’accertamento e repressione dei reati”. È la motivazione che ha spinto la Corte dei Conti a condannare l’ex maresciallo aiutante della Compagnia di Gorgonzola Nicola Costanzo a risarcire 100mila euro alle Fiamme Gialle. La cifra. La cifra, contestata come danno d’immagine, equivale al doppio dei 50mila... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tangenti da 50mila euro al militare, condannato a risarcire il doppio: “Danno d’immagine alla Finanza”

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