Un ex coordinatore di una centrale di emergenza è stato condannato a due anni di reclusione in seguito a un procedimento giudiziario. La decisione riguarda presunti avvelenamenti avvenuti presso il servizio di emergenza 118, e la sentenza include anche un obbligo di risarcimento di 100 mila euro. La vicenda si è svolta nel contesto di un’indagine sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza dei operatori.

Bologna, 6 maggio 2026 – Claudio Tacconi, ex coordinatore della centrale al Maggiore, è stato condannato a 2 anni. È questa la sentenza, che lo vedeva imputato per il caso degli avvelenamenti al 118. Tacconi è stato condannato anche a risarcire di 50mila euro l’Asl e di 5mila euro ciascuna delle 10 parti civili. Tra 90 giorni verranno rese note le motivazioni. L’accusa che lo riguarda è quella di avere avvelenato gli operatori della centrale Emilia Est, quindi era imputato per lesioni e stalking ai danni dei suoi colleghi, oltre che di simulazione di reato. Il processo davanti al gup Andrea Romito, si è svolto con la formula del rito abbreviato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avvelenamenti al 118, Claudio Tacconi condannato a 2 anni: dovrà anche risarcire per 100mila euro

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