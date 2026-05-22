Il tribunale ha condannato il comune di Capri per aver mancato di adottare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). La decisione si basa sul fatto che non intervenire per rimuovere gli ostacoli rappresenta una condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità. La sentenza sottolinea inoltre che questa inazione danneggia l’immagine turistica dell’isola, evidenziando come la questione vada affrontata con urgenza. La vicenda riguarda l’assenza di interventi specifici per migliorare l’accessibilità in diversi punti pubblici.

È “ condotta discriminatoria ” nei confronti dei disabili non adottare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Lo ha deciso il giudice del Tribunale Civile di Napoli Maria Corvino con una sentenza depositata nei giorni scorsi, che sanziona la Città di Capri a risarcire l’autore del ricorso, Cristian Durso, per danni da discriminazione. Ma non solo: la sentenza ha stabilito che la mancata programmazione degli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere, può incidere negativamente anche sulle migliaia di visitatori di Capri provenienti da tutto il mondo, e di conseguenza sulla sua immagine turistica. E così la battaglia di Durso segna un altro punto importante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barriere architettoniche, condannato il comune di Capri: “Non eliminarle è condotta discriminatoria e danno all’immagine turistica”

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