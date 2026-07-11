Tajani | In Iran lotta di potere Le minacce a Meloni? Non ci faremo intimidire

Da roma.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al vertice di Ankara, l’alleanza tra Stati Uniti e Nato si è rafforzata, nonostante le preoccupazioni riguardo le tensioni tra Iran e altri attori regionali. Il leader di un paese europeo ha dichiarato che le minacce rivolte a un altro capo di governo non li faranno arretrare. La riunione ha visto una conferma della collaborazione tra le nazioni occidentali, con un focus sulla stabilità e sulla sicurezza internazionale. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle politiche di cooperazione tra i paesi partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il vertice di Ankara, tanto temuto per la solidità dei rapporti tra Usa e Paesi europei, ha invece «consolidato l’alleanza occidentale, rafforzando il legame tra Stati Uniti e Nato». Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per il quale «si sono fatti grandi passi avanti» e l’Italia sta avendo un ruolo centrale nelle crisi che scuotono gli equilibri internazionali: «Martedì si terranno colloqui tra i mediatori libanesi, israeliani e americani proprio a Roma, che diventa capitale della pace rispetto al teatro mediorientale. Un fronte sul quale siamo attentissimi, il più vicino a noi: abbiamo guidato la missione Unifil in Libano e siamo pronti con i francesi a continuare a presidiare l’area, vedremo se con mandato Onu o Ue». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

tajani in iran lotta di potere le minacce a meloni non ci faremo intimidire
© Roma.corriere.it - Tajani: «In Iran lotta di potere. Le minacce a Meloni? Non ci faremo intimidire»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Modena Pride nel mirino sui social: “Insulti e anche minacce, non ci faremo intimidire”Su social sono stati diffusi insulti e minacce rivolti a partecipanti del Modena Pride, con un commento che invita a concedere un permesso a un...

Scafati, lettere anonime contro il sindaco Aliberti: “Non ci faremo intimidire”Al sindaco di Scafati sono state inviate lettere anonime contenenti accuse riguardanti l’Ufficio Urbanistica.

tajani in iran lottaTajani: In Iran lotta di potere. Le minacce a Meloni? Non ci faremo intimidireIl vertice di Ankara, tanto temuto per la solidità dei rapporti tra Usa e Paesi europei, ha invece consolidato l’alleanza occidentale, rafforzando il legame tra Stati Uniti e Nato. Lo dice il minist ... roma.corriere.it

Tajani convoca ambasciatore Israele e Iran blocca Hormuz: sabato colloqui tra Iran e Usa in PakistanViolenti raid israeliani hanno colpito il Libano poche ore dopo il cessate il fuoco Usa-Iran. In rappresaglia, Teheran ha deciso di bloccare il transito delle navi nello Stretto di Hormuz. Tajani ha ... it.euronews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web