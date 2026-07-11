Al vertice di Ankara, l’alleanza tra Stati Uniti e Nato si è rafforzata, nonostante le preoccupazioni riguardo le tensioni tra Iran e altri attori regionali. Il leader di un paese europeo ha dichiarato che le minacce rivolte a un altro capo di governo non li faranno arretrare. La riunione ha visto una conferma della collaborazione tra le nazioni occidentali, con un focus sulla stabilità e sulla sicurezza internazionale. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle politiche di cooperazione tra i paesi partecipanti.

Il vertice di Ankara, tanto temuto per la solidità dei rapporti tra Usa e Paesi europei, ha invece «consolidato l’alleanza occidentale, rafforzando il legame tra Stati Uniti e Nato». Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per il quale «si sono fatti grandi passi avanti» e l’Italia sta avendo un ruolo centrale nelle crisi che scuotono gli equilibri internazionali: «Martedì si terranno colloqui tra i mediatori libanesi, israeliani e americani proprio a Roma, che diventa capitale della pace rispetto al teatro mediorientale. Un fronte sul quale siamo attentissimi, il più vicino a noi: abbiamo guidato la missione Unifil in Libano e siamo pronti con i francesi a continuare a presidiare l’area, vedremo se con mandato Onu o Ue». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Tajani: «In Iran lotta di potere. Le minacce a Meloni? Non ci faremo intimidire»

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