Scafati lettere anonime contro il sindaco Aliberti | Non ci faremo intimidire
Al sindaco di Scafati sono state inviate lettere anonime contenenti accuse riguardanti l’Ufficio Urbanistica. La denuncia pubblica è stata fatta tramite un post, in cui si afferma che le comunicazioni sono arrivate agli uffici comunali. Il sindaco ha dichiarato che non si farà intimidire. La situazione ha generato tensione nel Comune, con il primo cittadino che ha reso noto il ricevimento di queste comunicazioni anonime.
Clima teso al Comune di Scafati dopo la denuncia pubblica del sindaco Pasquale Aliberti, che attraverso un lungo post ha reso noto l’arrivo di lettere anonime e segnalazioni indirizzate agli uffici comunali, contenenti accuse riguardanti attività dell’Ufficio Urbanistica. Il primo cittadino ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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