Scafati lettere anonime contro il sindaco Aliberti | Non ci faremo intimidire

Notizia in breve

Al sindaco di Scafati sono state inviate lettere anonime contenenti accuse riguardanti l’Ufficio Urbanistica. La denuncia pubblica è stata fatta tramite un post, in cui si afferma che le comunicazioni sono arrivate agli uffici comunali. Il sindaco ha dichiarato che non si farà intimidire. La situazione ha generato tensione nel Comune, con il primo cittadino che ha reso noto il ricevimento di queste comunicazioni anonime.