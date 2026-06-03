Modena Pride nel mirino sui social | Insulti e anche minacce non ci faremo intimidire

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su social sono stati diffusi insulti e minacce rivolti a partecipanti del Modena Pride, con un commento che invita a concedere un permesso a un musulmano per attraversare il corteo. La manifestazione si svolge senza impedimenti, nonostante le parole offensive. Nessuna azione di polizia è stata ancora comunicata. La questione delle minacce viene segnalata come un tentativo di intimidazione nei confronti dei partecipanti.

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Modena, 3 giugno 2026 – ‘Date un permesso al musulmano, che faccia un passaggio in mezzo a questi depravati pervertiti’. ‘ Occhio che se passa qualche altro islamico, asfalta pure voi’; e ancora: ‘Quel tizio con l’automobile ha sbagliato giorno’; ‘Quando serve un islamico in auto, non lo trovi, questa è gente da eliminare’. Istigazione all’odio, alla violenza, a delinquere. Quelli che leggete sono solo una minima parte delle centinaia di commenti d’odio apparsi sui profili social del Modena Pride, in programma il prossimo 20 giugno. A queste provocazioni gli organizzatori del Pride hanno deciso di rispondere pubblicamente. “Con l’apertura del Pride Month, i canali social ufficiali di Modena Pride sono stati presi di mira da centinaia di commenti d’odio, insulti, minacce e attacchi di matrice queerfobica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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