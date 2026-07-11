Il mercato italiano del Gas Naturale Liquefatto (GNL) e del BioGNL ha registrato un aumento dell’11% nei consumi, raggiungendo le 231 mila tonnellate nel 2025. La crescita si lega anche all’accelerazione dello shipping, favorita dall’uso di navi bunker appositamente dedicate. Questo dato si aggiunge a un trend positivo nel settore, senza indicare specifiche cause o effetti.

Il mercato italiano del Gas Naturale Liquefatto (GNL) e del BioGNL ha chiuso il 2025 con consumi complessivi pari a 231 mila tonnellate, segnando un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Il report realizzato da BIP per Assogasliquidi-Federchimica evidenzia dinamiche differenziate tra i settori: mentre l’ autotrasporto stradale (che rappresenta ancora il 75% dei consumi con 5.400 mezzi circolanti) mostra un trend in rallentamento e l’ industria sale al 22% del totale, la vera svolta strategica ed emergente è rappresentata dal comparto marittimo. Il 2025 ha sancito ufficialmente l’avvio delle prime operazioni di bunkeraggio navale ship-to-ship nei mari italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Svolta per il gas liquido. Lo shipping accelera grazie alle navi bunker

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