Usa nuova arma nucleare anti-bunker | la svolta strategica nella deterrenza globale

In un momento di crescente tensione tra le grandi potenze e di un sistema internazionale che si fa più rigido, gli Stati Uniti stanno modificando in modo mirato la loro strategia nucleare. Una delle novità riguarda l’introduzione di una nuova arma nucleare progettata specificamente per colpire bunker e installazioni sotterranee. Questa mossa segna un cambiamento nella deterrenza e nella capacità di risposta del paese in un contesto di escalation globale.

In una fase di competizione tra potenze sempre più marcata e di un sistema internazionale in rapido irrigidimento, gli Stati Uniti stanno aggiornando in modo selettivo la propria postura nucleare. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, attraverso la National Nuclear Security Administration, ha inserito nel bilancio 2027 una nuova linea di sviluppo destinata al sistema Nuclear Deterrent System–Air-delivered (NDS-A), con uno stanziamento iniziale vicino ai 100 milioni di dollari. Il progetto rientra nella struttura di sviluppo denominata Phase 6.X, che scandisce tutte le tappe del ciclo di vita delle testate nucleari statunitensi. In...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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