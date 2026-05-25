Al Porto di Napoli le navi da crociera saranno rifornite di gas liquido Gnl da imbarcazioni-cisterna per ridurre lo smog

Al Porto di Napoli è stata effettuata per la prima volta una operazione di bunkeraggio ship-to-ship di gas naturale liquefatto (GNL) su una nave da crociera. L’intervento, eseguito da una imbarcazione-cisterna, mira a ridurre le emissioni di inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nella zona portuale. L’operazione si inserisce in un progetto di transizione verso combustibili più puliti nel settore marittimo.

Al Porto di Napoli per la prima volta rifornita una nave da crociera con la tecnica del bunkeraggio ship-to-ship: obiettivo ridurre lo smog. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana | Puntata 22 - solo scoop travel service srl

Notizie e thread social correlati

Olbia, dragaggio tecnologico in porto per le grandi navi da crocieraA Olbia, è stato avviato un intervento di dragaggio tecnologico nel porto per consentire l’accesso alle grandi navi da crociera.

L’esperta: “Lo stop al gnl russo? Se il blocco di Hormuz continua sarà complicato. Va ridotta la domanda, ma i governi lo diranno solo quando saranno con le spalle al muro”Un’esperta ha affermato che il blocco del GNL proveniente dalla Russia potrebbe diventare difficile da gestire se la situazione nel Golfo di Hormuz...

Temi più discussi: Nel porto di Napoli una panchina per non dimenticare le vittime del mare; Napoli, inaugurato al porto il murale In Sanguine Foedus: la storia dei migranti legata a New York; Al porto di Napoli debutta il Gnl con il primo rifornimento della nave Sun Princess; Napoli, al porto un murale dedicato a chi partiva per New York in cerca futuro.

Il bisnonno del Console #Usa #Flynn torna al porto di Napoli x.com

Perché l'Italia attaccò l'Austria nel 1915 se aveva già molti porti come Venezia, Napoli e Genova? Trieste era probabilmente l'unico porto importante che aveva l'Austria, quindi per l'Austria Trieste era una necessità mentre per l'Italia era un lusso : r/austriahung reddit

Il bisnonno del console USA Flynn torna al porto di NapoliRappresenta molto bene le storie di tanti italo-americani Napoli, 25 mag. (askanews) - Il murale inaugurato al porto di Napoli - In Sanguine Foedus. Nuovo Mondo - è un'opera che non si limita a esse ... msn.com

Napoli omaggia gli emigranti con un murale al portoUn grande murale realizzato al porto di Napoli rende omaggio agli italiani partiti per New York in cerca di lavoro e futuro. L’opera, davanti al Molo San Vincenzo, raffigura volti di emigranti realmen ... tg24.sky.it