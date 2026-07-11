Rafael Leão potrebbe lasciare il club durante questa finestra di mercato. Secondo fonti, l’attaccante sta collaborando con più avvocati, alimentando le voci di una possibile cessione. Nel frattempo, si segnala anche un interesse da parte di una lega calcistica del Medio Oriente. Leão ha appena disputato un Mondiale con il Portogallo, evidenziando le sue capacità offensive e la condizione fisica.

Il Milan dovrebbe salutare Rafael Leão in questa sessione di calciomercato: l'esterno portoghese ha giocato un discreto Mondiale con il Portogallo, dimostrando di poter essere ancora un'arma offensiva importante se schierato nel suo ruolo da esterno e se al top fisicamente. Il numero 10 rossonero ha espresso più volte la sua volontà di giocare in un altro campionato, con la Liga e la Premier League come obiettivi personali. Al momento, però, non sono arrivate offerte al club. promowebapp Il retroscena di Tavolieri sugli agenti e le sirene dall'Arabia. Sacha Tavolieri rivela un interessante retroscena per quanto riguarda il presente e il futuro di Rafael Leão: "Ha deciso di smettere di utilizzare un agente dedicato", scrive il giornalista sul suo account X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Svolta Leão, Tavolieri: "Ora lavora con diversi avvocati". E occhio all'interesse della Saudi Pro League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I pronostici di martedì 5 maggio: Champions League, Saudi Pro League e non soloMartedì 5 maggio si svolgono diverse partite, tra cui la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid.

I pronostici di mercoledì 6 maggio: Champions League, Saudi Pro League, Serie CMercoledì 6 maggio si svolgono diverse partite di rilievo, tra cui la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, dopo il...