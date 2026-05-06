I pronostici di mercoledì 6 maggio | Champions League Saudi Pro League Serie C

Mercoledì 6 maggio si svolgono diverse partite di rilievo, tra cui la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, dopo il grande spettacolo della gara di andata. Oltre a questo, sono in programma incontri di Saudi Pro League e Serie C, che attirano l’attenzione degli appassionati di calcio. La serata si presenta ricca di appuntamenti importanti per gli amanti dello sport.

Grande attesa per la seconda semifinale di ritorno di Champions League che mette di fronte Bayern Monaco e PSG dopo lo spettacolo clamoroso della partita di andata. I tedeschi in casa sono un rullo compressore: 23 vittorie nelle ultime 29 gare interne di Champions League e un percorso netto di sei su sei in questa edizione. Nonostante il PSG sia avanti nel punteggio, i dati degli xG dell’andata ci dicono che il Bayern ha creato di più. La difesa parigina, pur solida fino a un mese fa, ha concesso oltre 50 tocchi in area nelle ultime due uscite europee. Un’enormità che contro gente come Luis Diaz e Olise si paga cara. Il Bayern deve vincere con due gol di scarto per passare direttamente, o con uno per andare ai supplementari.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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