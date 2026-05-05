I pronostici di martedì 5 maggio | Champions League Saudi Pro League e non solo

Da ilveggente.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 5 maggio si svolgono diverse partite, tra cui la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. L'incontro si gioca all’Emirates Stadium, che si prepara a una serata intensa. Oltre a questa sfida, sono in programma altre partite in vari campionati, tra cui la Saudi Pro League. La giornata prevede vari pronostici e scommesse legate a queste partite.

I pronostici di martedì 5 maggio, c’è la semifinale di ritorno di Champions League Arsenal-Atletico Madrid e altre partite L’Emirates Stadium è pronto a trasformarsi in una bolgia per la notte più importante degli ultimi vent’anni di storia dell’ Arsenal. L’1-1 del Metropolitano ha lasciato tutto in perfetto equilibrio. Mentre i  Gunners continuano a sognare la loro prima storica Champions League – lottando contemporaneamente col Manchester City per la vittoria in Premier – l’Atletico Madrid si presenta a Londra con la forza della sua tradizione e la capacità unica del Cholo  di esaltarsi nelle sfide da dentro o fuori. (Ansa Foto) – IlVeggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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