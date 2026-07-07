Upgrade tecnico su FC 26 | i requisiti della nuova Evoluzione per i PlayStyle playstyle enhancer

Da imiglioridififa.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 19:00, il laboratorio di Ultimate Team introduce l’Evoluzione “Potenziatore Stile di gioco” su FC 26. Si tratta di un aggiornamento tecnico che permette di potenziare caratteristiche come talento naturale, agilità e versatilità dei giocatori. Questa novità riguarda esclusivamente il sistema di miglioramento chiamato PlayStyle, o playstyle enhancer, e rappresenta un cambiamento nella modalità di evoluzione dei giocatori all’interno del gioco.

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Rivoluzione tecnica su Ultimate Team: debutta l’Evoluzione “Potenziatore Stile di gioco” su FC 26. Il laboratorio di Ultimate Team si aggiorna alle ore 19:00 con un percorso di potenziamento unico nel suo genere, focalizzato interamente sul talento naturale, l’agilità e la versatilità dei vostri giocatori. La nuova Evoluzione si chiama Potenziatore Stile di gioco ed è stata strutturata per stravolgere l’identità tecnica delle carte, iniettando una dose massiccia di nuove abilità e un upgrade clamoroso alle stelle per farli svoltare definitivamente sul rettangolo verde. Per attivare questo slot e avviare il percorso non è richiesto alcun tipo di esborso: il laboratorio è completamente gratuito. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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