Superstrada Ferrara-Mare moto esce di strada e si schianta con il guardrail | morta donna di 59 anni grave il conducente 65enne

Sabato mattina sulla Superstrada Ferrara-Mare, poco dopo l’uscita di Cona, una moto è uscita di strada e si è schiantata contro il guardrail. La donna di 59 anni che era alla guida è deceduta, mentre il conducente, un uomo di 65 anni, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

È di una vittima il bilancio dell'incidente avvenuto sabato mattina (11 luglio) sulla Superstrada Ferrara-Mare, poco dopo l'uscita di Cona in direzione Comacchio. Una donna di 59 anni ha perso la vita per le gravi ferite riportate nello schianto della moto su cui viaggiava insieme a un uomo di 65 anni, rimasto ferito. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9.30. Secondo una prima ricostruzione, la 59enne sedeva sul sedile passeggero quando, per motivi al vaglio degli inquirenti, il mezzo è uscito di strada andando a schiantarsi contro il guardrail. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei sanitari del 118, arrivati sul con due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso decollato da Bologna. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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