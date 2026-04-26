Esce di strada con la moto e si schianta fuori dalla galleria Montebello | è grave

Nelle prime ore di domenica 26 aprile, un incidente si è verificato in via Salata, all’uscita della galleria di Montebello. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo e, uscendo di strada, si è schiantato contro un segnale stradale. L’impatto ha causato ferite gravi al conducente, che è stato immediatamente soccorso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi.

Perde il controllo della moto e finisce contro un segnale stradale, ferendosi gravemente. È successo nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 26 aprile, in via Salata, all'uscita della galleria di Montebello. Nel violento impatto l'uomo, un trentenne, ha riportato traumi cranico e toracico e.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Esce fuori strada, si schianta e rischia di abbattere un palo della luce: grave incidente a San Luigi Leno, esce fuori strada con la moto: muore giovane di 19 anniLeno (Brescia), 29 marzo 2026 – Lo schianto in moto, l’arrivo disperato dei soccorsi tra cui l’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Esce di strada con la moto e si schianta fuori dalla galleria Montebello: è grave; Anziano esce di strada con l'auto, soccorso dai Vigili del Fuoco; Esce di strada con l’ape e si schianta contro un muro: un uomo è morto a Susà di Pergine; Auto esce di strada in Valtournenche, due feriti. L'auto esce di strada e si schianta contro un palo della luce: marito e moglie trasportati in ospedaleVOLPAGO DEL MONTELLO. Ha perso il controllo dell'auto, che è uscita di strada ed è andata a schiantarsi con un palo della luce situato a margine della carreggiata. Un pauroso incidente stradale si è v ... ildolomiti.it Incidente mortale nella Bergamasca: esce di strada con l’auto, si schianta e muore a 66 anniL’incidente si è verificato questa mattina sulla Sp33 all’altezza di Bracca, in provincia di Bergamo. A perdere la vita un automobilista di 66 anni. fanpage.it Papà esce di casa per una passeggiata e non rientra, il figlio lancia l'allarme: ritrovato morto all'alba dopo ore di ricerche - facebook.com facebook Chiedersi il perché di cosa esce in questo mondo strano é esercizio utile da #Calciopoli in poi: più “facile” quando tocca a te, meno quando capita agli altri. Ecco, al di là delle varie ed eventuali (garantisti sempre, QUI) é interessante che adesso #Abodi abbia i x.com