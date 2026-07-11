Una donna di 59 anni è deceduta questa mattina intorno alle 9,30 in un incidente sulla superstrada per Porto Garibaldi. La vittima si trovava a bordo di una moto quando è stata coinvolta in un impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Bologna, 11 luglio 2026 – Ennesima tragedia sulla strada nel Ferrarese: questa volta a perdere la vita dopo l’incidente in moto una donna di 59 anni. E’ successo questa mattina, intorno alle 9,30 sulla Superstrada verso Porto Garibaldi. Ferito il conducente della moto, ma disperate le condizioni della passeggera che è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna: una corsa disperata che però non le ha salvato la vita, la donna è infatti morta durante il tragitto. A guidare la due ruote un 65enne che sbandando, per motivi ancora da accertare, ha finito la sua contro il guardrail, nei pressi dell'uscita dell'ospedale di Cona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla superstrada per Porto Garibaldi, si schianta in moto e lei muore a 59 anni

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