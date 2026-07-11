Iker Lecuona ha vinto gara-1 a Donington, interrompendo la serie di successi di Bulega. La gara si è disputata nel weekend dell’ottava tappa del campionato mondiale Superbike. Il pilota spagnolo, in sella a una moto del team Aruba, ha conquistato la vittoria nel primo appuntamento del fine settimana, lasciando il podio a altri concorrenti. La gara si è svolta sul circuito di Donington Park.

Iker Lecuona ricorderà a lungo il sabato del round di Donington Park, ottava tappa della stagione 2026 del Mondiale Superbike. Il pilota spagnolo del team Aruba.it Racing – Ducati, infatti, ha conquistato la prima vittoria in carriera in WorldSBK al termine di un'infinita battaglia con il compagno di squadra Nicolò Bulega, reduce da 25 vittorie di fila. Lecuona è partito bene superando Bulega alla prima curva e resistendo ai suoi attacchi. Gli ultimi tre giri sono stati spettacolari con sorpassi e controsorpassi che hanno premiato il numero 7., “Sono molto felice e vorrei ringraziare il mio team che mi ha messo nelle condizioni di essere così competitivo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Superbike, si interrompe la striscia di successi di Bulega: Lecuona vince gara-1 a Donington

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