Nicolò Bulega non ha vinto! Questa è la prima grande notizia di giornata. Iker Lecuona, infatti, ha fatto sua Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Donington Park il meteo impeccabile ha permesso ai piloti di spingere al massimo e regalare un grande spettacolo. Il pilota nativo di Montecchio Emilia ferma la sua clamorosa striscia a 21 vittorie di fila in stagione e 25 contando anche la coda della passata annata. In classifica generale Nicolò Bulega si porta a quota 454 punti contro i 338 del compagno di team. Iker Lecuona (Ducati) ha vinto dopo una battaglia straordinaria con 165 millesimi su Nicolò Bulega (Ducati) che ha tentato in ogni modo ma non ha avuto la meglio sul rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, finisce la striscia di vittorie di Bulega. Lecuona lo beffa in Gara-1 a Donington!

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