Superbike Nicolò Bulega imbattibile! Sigillo di forza a Most Lecuona si inchina e la striscia prosegue

Nell'ultimo appuntamento del Mondiale Superbike, Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria a Most, consolidando la sua serie di successi consecutivi nella stagione 2026. Durante la gara, Lecuona ha concluso al secondo posto, mentre altri piloti si sono confrontati in una corsa combattuta. Bulega ha mantenuto un passo costante, arrivando al traguardo davanti a tutti e rafforzando la sua posizione in classifica generale. La competizione continua con altri eventi in programma nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lotta, ma alla fine vince sempre lui. Nicolò Bulega prosegue il suo cammino trionfale nel Mondiale 2026 di Superbike. Il ducatista ha infatti avuto la meglio anche nella gara-1 valida per il GP della Cechia, quinto atto della stagione in fase di svolgimento a Most, nonostante una battaglia serrata con il compagno di squadra Iker Lecuona. L’attuale leader della classifica piloti, partendo dalla pole position, ha dovuto fare i conti con il rientro del compagno di squadra, abile prima a portarsi sugli scarichi per poi eseguire il sorpasso a meno sette giri dal traguardo. Tuttavia il nativo di Montecchio Emilia, una volta riprese le misure, è riuscito a passare il diretto rivale a quattro giri dal termine, gestendo poi il ritmo con aria pulita mettendo in cassaforte l’ennesimo successo di fila della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega imbattibile! Sigillo di forza a Most, Lecuona si inchina e la striscia prosegue ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Superbike, Nicolò Bulega respinge Lecuona e vince anche la Superpole Race in Ungheria!Nicolò Bulega non si ferma più e si impone anche nella Superpole Race del Gran Premio d’Ungheria, quarta tappa del Mondiale Superbike 2026. Superbike, Nicolò Bulega l’Imbattibile? Pronto a fare meglio di Bautista e Razgatlioglu, per primati ancora sconosciutiNel weekend dell’1, 2 e 3 maggio, il Mondiale Superbike vivrà il suo quarto round stagionale. Superbike: Bulega ancora da record! Trionfo in gara-1 a Most dopo una lotta con LecuonaLotta, ma alla fine vince sempre lui. Nicolò Bulega prosegue il suo cammino trionfale nel Campionato 2026 di Superbike. Il ducatista ha infatti avuto la ... oasport.it DIRETTA SBK SUPERBIKE | Nicolò Bulega ha vinto gara-1! GP Repubblica Ceca 2026 Most (oggi 16 maggio)Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Repubblica Ceca 2026 Most oggi sabato 16 maggio: orario, cronaca, tempi e classifiche Superpole e gara-1. ilsussidiario.net Bulega ottiene 14 vittorie di fila con la vittoria nella Gara 1, Lecuona rientra per un arrivo sul podio davanti a Oliveira reddit