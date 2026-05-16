Superbike Most 2026 | Bulega batte Lecuona e vince Gara-1

In Repubblica Ceca, il pilota in testa alla classifica si è imposto nella prima gara della Superbike Most 2026, battendo il compagno di squadra in un duello ravvicinato. Con questa vittoria, ha ampliato la sua serie di successi consecutivi a 17, mantenendo saldo il primato nel campionato. La competizione è stata caratterizzata da un confronto serrato tra i due rider, con continui sorpassi e momenti di tensione lungo il tracciato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nicolò Bulega non accenna ad allentare la sua ferrea presa sul Mondiale Superbike 2026. Nella Gara-1 di Most, in Repubblica Ceca, sede del quinto round stagionale, il fuoriclasse emiliano del team Aruba.it Ducati ha infatti centrato la sua 13a vittoria su 13 gare in questa stagione, allungando così a 17 la sua striscia record di vittorie consecutive e rafforzando così ulteriormente la sua leadership in campionato. A differenza di quanto accauduto in altre gare, però, questa volta Bulega ha dovuto faticare non poco per aver ragione del compagno di colori Iker Lecuona, a caccia della sua prima vittoria stagionale, mentre a completare l'ennesimo podio "tutto Ducati" di giornata è stato Yari Montella del team Barni Spark, miglior pilota 'indipendente di giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Superbike Most 2026: Bulega batte Lecuona e vince Gara-1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SBK, Bulega vince gara-2: l'ultimo giro a Phillip Island | Round Australia Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, seguono Lecuona e Lowes Superbike Assen: Bulega vince Gara-1 su Lecuona e Sam LowesTutto come previsto, o quasi, nella Gara-1 del round di Assen del Mondiale Superbike 2026. Garrett Gerloff sorprende tutti e porta la Kawasaki in cima alle FP2 di Most 2026. Nicolò Bulega cade ma chiude secondo davanti a Sam Lowes. #gerloff #kawasaki #most #worldsbk x.com Superbike Most 2026: Bulega batte Lecuona e vince Gara-1Il capoclassifica della Ducati si aggiudica il duello con il compagno di squadra in Repubblica Ceca per allungare a 17 il suo record di vittorie consecutive. Yari Montella completa il podio, Petrucci ... gazzetta.it Superbike: Bulega ancora da record! Trionfo in gara-1 a Most dopo una lotta con LecuonaLotta, ma alla fine vince sempre lui. Nicolò Bulega prosegue il suo cammino trionfale nel Campionato 2026 di Superbike. Il ducatista ha infatti avuto la ... oasport.it