Nicolò Bulega ha conquistato la pole position nel GP di Gran Bretagna a Donington Park, ottavo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Il pilota ha completato le qualifiche con il miglior tempo, dimostrando grande sicurezza in sella. La sua prestazione ha preceduto gli altri concorrenti in classifica, assicurandosi la prima posizione sulla griglia di partenza. La gara si svolgerà domani, con Bulega pronto a tentare la vittoria.

Inizia con una pole position il sabato di Nicolò Bulega. Il dominatore incontrastato del Mondiale 2026 di Superbike ha messo la firma nella Superpole valida per il GP della Gran Bretagna, ottavo appuntamento stagionale in scena presso Il Donington Park Circuit. Nello specifico il centauro, subito pimpante fin da inizio turno, ha trovato il crono a meno tre minuti dalla fine, segnando 1:24.410 e rifilando 0.052 al compagno di scuderia Iker Lecuona, secondo davanti a Yari Montella, terzo a 0.198. Quarta invece un’altra Ducati, quella di Sam Lowes, il quale ha raccolto uno scarto di 0.298. Quinta invece la Yamaha di Xavi Vierge con un gap di 0.830. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Bulega in scioltezza conquista la Superpole al Donington Park

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