Un uomo di 57 anni è stato denunciato dopo aver superato di tre volte il limite consentito all'alcol test. Alla richiesta di spiegazioni, ha affermato che aveva bevuto troppo aceto nell’insalata. I controlli sono stati effettuati durante un posto di blocco e l'uomo è risultato con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge.

"Troppo aceto nell'insalata". Questa la giustificazione trovata da un 57enne dopo aver effettuato l'acol test, e averne superato il limite di tre volte. La Polizia di Stato di Bologna lo ha denunciato per guida in stato di ebrezza. Il fatto è successo durante la consueta attività di vigilanza stradale lungo la via Emilia quando una pattuglia del distaccamento di Polizia stradale di Imola, all'altezza di Castel San Pietro Terme (Bo), ha intimato l'alt al conducente di un furgone perché non faceva uso delle cinture di sicurezza. Non appena il conducente ha abbassato il finestrino, gli agenti hanno subito avvertito un forte odore di alcol. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Supera di tre volte il limite all'alcol test ma per lui è stato il "troppo aceto nell'insalata": denunciato

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Drunk Woman OVER TRIPLE the Limit Despite Only Admitting to 3 Drinks

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