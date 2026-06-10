Un uomo in scooter senza casco è stato fermato dai carabinieri, ma ha ignorato l’alt e ha iniziato a fuggire a velocità sostenuta. Durante il controllo, è risultato con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite legale.

Macerata, 10 giugno 2026 – In scooter senza casco, viene fermato dai carabinieri. Ma ignora l’alt dandosi a una precipitosa fuga a velocità sostenuta nel tentativo di sottrarsi al controllo. Scatta un breve ma concitato inseguimento nel traffico cittadino, terminato poco dopo in corso Cavour, dove i militari riescono a bloccare il fuggitivo in piena sicurezza e a procedere alla sua identificazione. È successo ieri. A finire nei guai, denunciato in stato di libertà alla Procura, un 54enne, residente a Portoscuso (Sardegna) ma domiciliato a Corridonia, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non si ferma all'alt, scatta inseguimento. Alcol oltre tre volte il limite consentito

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