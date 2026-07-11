Super Wanyonyi! A Montecarlo firma il record del mondo dei 1000 metri

Emmanuel Wanyonyi ha stabilito il record del mondo dei 1000 metri a Montecarlo durante la decima tappa di Diamond League. La gara si è svolta in un’atmosfera intensa, con il runner che ha tagliato il traguardo in un tempo che ha superato il precedente record. La prestazione di Wanyonyi rappresenta una delle più significative della giornata e si distingue tra le altre competizioni della manifestazione.

Tra le prestazioni di Montecarlo, decima tappa di Diamond League, ce ne è una che brilla prepotentemente. Nella distanza spuria (quindi non presente ai grandi eventi internazionali) Emmanuel Wanyonyi ha firmato il record del mondo dei 1.000 metri. Con un crono pazzesco: 2''11''83, tredici centesimi in meno del precedente primato che il suo connazionale Noah Ngeny aveva centrato il 5 settembre 1999, 27 anni fa, a Rieti (2'11''96). Il keniano, che vanta un super 1'41"11 sugli 800, ha sfruttato al meglio il lavoro della lepre Ouerrat e l’aiuto dei laser a bordo pista. Il campione olimpico di Parigi 2024 e del mondo sugli 800 metri è quindi uscito agli ultimi 200 metri per chiudere in progressione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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