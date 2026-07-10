Emmanuel Wanyonyi ha stabilito un nuovo record del mondo sui 1.000 metri a Montecarlo, con un tempo che non si vedeva da 27 anni. La sua prestazione ha sorpreso gli spettatori e gli addetti ai lavori, battendo il precedente record che era rimasto imbattuto dal 1996. La gara si è svolta durante un meeting di atletica, una competizione che include spesso questa distanza, anche se non è prevista nei principali eventi internazionali.

Emmanuel Wanyonyi ha firmato il nuovo record del mondo dei 1.000 metri, distanza spuria e non presente nei programmi dei grandi eventi internazionali, ma che vanta una storia non indifferente e che viene proposta in alcuni meeting durante la stagione. Il keniano ha piazzato la grande zampata a Montecarlo, sede della decima tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante), sfruttando al meglio il lavoro della lepre Louey Ouerrat e l’aiuto dei laser a bordo pista. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 e Campione del Mondo sugli 800 metri è emerso di forza nella seconda parte dell’ultimo giro ed è riuscito a spingere fin sulla linea del traguardo, trionfando con un perentorio 2:11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Emmanuel Wanyonyi irradia Montecarlo: record del mondo da brividi dopo 27 anni! Che zampata sui 1000

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