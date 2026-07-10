LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | record del mondo di Wanyonyi in gara Sioli e Tamberi

Notizia in breve

Durante la Diamond League di Montecarlo del 2026, si è registrato un record del mondo nei 3000 metri maschili, stabilito da un atleta in gara. Tra le competizioni in corso, sono stati annunciati gli arrivi di atleti in diverse discipline, tra cui le gare femminili e le prove maschili con partecipanti provenienti da varie nazioni. Tra gli eventi, si sono svolte anche le gare di salto in alto e di lancio, con atleti di alto livello. La giornata prosegue con altre competizioni e aggiornamenti in diretta.