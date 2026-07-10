LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2026 in DIRETTA | record del mondo di Wanyonyi in gara Sioli e Tamberi
Durante la Diamond League di Montecarlo del 2026, si è registrato un record del mondo nei 3000 metri maschili, stabilito da un atleta in gara. Tra le competizioni in corso, sono stati annunciati gli arrivi di atleti in diverse discipline, tra cui le gare femminili e le prove maschili con partecipanti provenienti da varie nazioni. Tra gli eventi, si sono svolte anche le gare di salto in alto e di lancio, con atleti di alto livello. La giornata prosegue con altre competizioni e aggiornamenti in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 3000 METRI – Tutto pronto alla partenza della gara femminile. Questa la start list: 1-1 DESSIE Bernesh ETH 11 FEB 2008 1-2 SHIMKET Yenenesh ETH 9 FEB 2007 8:32.01 8:34.48 1-3 TANAKA Nozomi JPN 4 SEP 1999 8:33.52 8:42.33 1-4 van LENT Jana BEL 22 APR 2001 8:45.49 8:45.49 1-5 HAILU Freweyni ETH 12 FEB 2001 8:19.98 8:24.22 1-6 GETACHEW Senayet ETH 1 OCT 2005 8:25.85 8:25.85 1-7 NIYOMUKUNZI Francine BDI 1 AUG 1999 8:44.18 64 1-8 BEAUGRAND Cassandre FRA 23 MAY 1997 9:02.97 1-9 BAWEKE Aleshign ETH 23 JAN 2006 8:26.29 8:26.29 1-10 ALEM Mizan ETH 22 JAN 2002 8:31.20 1-11 MEBRATU Aynadis ETH 25 NOV 2004 8:30. 🔗 Leggi su Oasport.it
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