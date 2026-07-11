super brescia per corini lecco sceglie zerminiani

Le squadre lombarde si preparano alla nuova stagione di Serie C, con tredici formazioni iscritte. Il campionato inizierà il fine settimana del 23 agosto, mentre il primo turno della Coppa Italia di categoria si svolgerà il 16 agosto. Tra queste, il Brescia si affida a Corini, mentre il Lecco ha scelto Zerminiani come nuovo allenatore. Le partite di precampionato sono già state disputate in alcune di queste squadre.

Le squadre lombarde, ben tredici ai nastri di partenza, scaldano i motori in vista della prossima di Serie C: campionato al via nel fine settimana del 23 agosto, mentre il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di categoria è in programma il 16 agosto. Il Brescia, subito dopo la sconfitta nella finale playoff contro l’Ascoli, si è candidato pubblicamente al primo posto per la prossima annata: "Allo scorso campionato do comunque un nove in pagella - le parole del presidente Giuseppe Pasini - e non posso che applaudire il lavoro di Eugenio Corini. Ripartiremo da lui, da un nuovo centro sportivo a Buffalora, dalla partecipazione all’asta per riportare sulla maglia la classica “V” bianca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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