Domani alle 21 l’Union Brescia comincerà la sua avventura nelle semifinali dei playoff, in una cornice di indubbio prestigio all’Arechi di Salerno. Un momento di assoluta importanza, analizzato con attenzione e concentrazione da Eugenio Corini (nella foto): "A questo punto si giocano la Serie B squadre molto importanti (oltre a biancazzurri e amaranto sono ancora in corsa Ascoli e Catania, ndr), ma anche noi lo siamo e vogliamo vincere i playoff". Il tecnico bagnolese si sofferma sul presente: "In questo momento pensiamo alla Salernitana e a come passare il turno. Dovremo fare una grande partita in fase di non possesso per poter colpire quando la palla l’avremo noi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima semifinale all’Arechi. Brescia, carica Corini: "Dimostriamoci una big»

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