Prima semifinale all’Arechi Brescia carica Corini | Dimostriamoci una big

Da sport.quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani alle 21, l’Union Brescia affronta la semifinale dei playoff all’Arechi di Salerno. Il tecnico ha invitato la squadra a dimostrare di essere una big. La partita si gioca in un impianto di grande livello, con molte aspettative.

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Domani alle 21 l’Union Brescia comincerà la sua avventura nelle semifinali dei playoff, in una cornice di indubbio prestigio all’Arechi di Salerno. Un momento di assoluta importanza, analizzato con attenzione e concentrazione da Eugenio Corini (nella foto): "A questo punto si giocano la Serie B squadre molto importanti (oltre a biancazzurri e amaranto sono ancora in corsa Ascoli e Catania, ndr), ma anche noi lo siamo e vogliamo vincere i playoff". Il tecnico bagnolese si sofferma sul presente: "In questo momento pensiamo alla Salernitana e a come passare il turno. Dovremo fare una grande partita in fase di non possesso per poter colpire quando la palla l’avremo noi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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