Prima semifinale all’Arechi Brescia carica Corini | Dimostriamoci una big
Domani alle 21, l’Union Brescia affronta la semifinale dei playoff all’Arechi di Salerno. Il tecnico ha invitato la squadra a dimostrare di essere una big. La partita si gioca in un impianto di grande livello, con molte aspettative.
Domani alle 21 l’Union Brescia comincerà la sua avventura nelle semifinali dei playoff, in una cornice di indubbio prestigio all’Arechi di Salerno. Un momento di assoluta importanza, analizzato con attenzione e concentrazione da Eugenio Corini (nella foto): "A questo punto si giocano la Serie B squadre molto importanti (oltre a biancazzurri e amaranto sono ancora in corsa Ascoli e Catania, ndr), ma anche noi lo siamo e vogliamo vincere i playoff". Il tecnico bagnolese si sofferma sul presente: "In questo momento pensiamo alla Salernitana e a come passare il turno. Dovremo fare una grande partita in fase di non possesso per poter colpire quando la palla l’avremo noi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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