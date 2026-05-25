Calcio ritiro Brescia a Paestum | Eugenio Corini sposa la prevenzione

Ieri mattina, a Paestum, il Brescia ha iniziato il ritiro estivo con Eugenio Corini alla guida. Durante la sessione, il tecnico ha sottolineato l'importanza della prevenzione degli infortuni, senza entrare nei dettagli delle strategie adottate. La squadra si è allenata sul campo in un clima di concentrazione, con particolare attenzione alle esercitazioni fisiche e alle procedure di sicurezza. La preparazione prosegue in vista della nuova stagione.

Ieri mattina, a Paestum, durante il ritiro del Brescia (che ha pareggiato nel match contro la Salernitana in queste ore), la Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (attivissima sul territorio nazionale) ha fatto visita alla squadra biancazzurra, portando con sé la straordinaria Fiaccola della Prevenzione. Andiamo per ordine e scopriamo di più. Presenti il Presidente della Fondazione Davide Polito, il Direttore Sanitario Roberto Viceconti con il figlio Federico, il Vice Presidente Monica Martuscelli. Ma anche il responsabile eventi Dario Di Sessa, accompagnato dalla compagna Dionea. La delegazione ha incontrato mister Eugenio Corini, grande amico del Presidente, e alcuni calciatori del Brescia. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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