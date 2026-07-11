Il Comune sta valutando la possibilità di costruire una piscina comunale nella nuova cittadella dello sport alle Tagliate. Attualmente i progetti sono ancora in fase preliminare e non ci sono decisioni definitive. La localizzazione precisa del polo sportivo, che dovrebbe collegare i campi dell’acquedotto con la futura Lucca Arena, non è ancora stata definita. La questione del ‘ticket’ per l’uso dello stadio è oggetto di trattativa tra le parti.

Lucca, 11 luglio 2026 – La piscina comunale potrebbe sorgere nella nuova cittadella dello sport alle Tagliate. Il condizionale è d’obbligo, sia perché al momento i progetti sono in alto mare, sia perché è difficile definire a oggi i confini del nuovo polo che mira a collegare i campi dell’acquedotto con la nascente Lucca Arena. Di certo c’è che per il Comune realizzare l’impianto natatorio rimane una priorità - dopo i due palazzetti - da costruire però ex novo nella formula di partnerariato pubblico-privato. Meglio se, nell’aria dell’ex palazzetto, magari sui terreni – già a destinazione sportiva - rimasti liberi ultimato lo sgombero del campo nomadi in via della Scogliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sulla piscina ancora... ‘acqua’. Il Comune punta a via Scogliera e tratta il ‘ticket’ con lo stadio

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