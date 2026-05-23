Catamarano incagliato sulla scogliera a picco | famiglia di turisti tratta in salvo sul Garda

Notizia in breve

Un diportista ha segnalato sabato un catamarano capovolto e incagliato sulla scogliera a picco lungo il litorale ovest di Riva del Garda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno tratto in salvo una famiglia di turisti a bordo. Nessuno è rimasto ferito. La capitaneria di porto ha avviato accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulla stabilità della barca. La zona è stata messa sotto sorveglianza.