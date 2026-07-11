Sudafrica sotto shock | scomparso a soli 25 anni il centrocampista Jayden Adams

Notizia in breve

Il calcio sudafricano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Jayden Adams, centrocampista di 25 anni. Adams, che giocava con i Mamelodi Sundowns e aveva partecipato ai Mondiali con la nazionale, è deceduto senza che siano ancora note le cause della morte. Il club di Pretoria non ha ancora confermato ufficialmente la notizia. La scomparsa del giocatore ha suscitato grande shock tra tifosi e addetti ai lavori.