Sudafrica sotto shock | scomparso a soli 25 anni il centrocampista Jayden Adams
Il calcio sudafricano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Jayden Adams, centrocampista di 25 anni. Adams, che giocava con i Mamelodi Sundowns e aveva partecipato ai Mondiali con la nazionale, è deceduto senza che siano ancora note le cause della morte. Il club di Pretoria non ha ancora confermato ufficialmente la notizia. La scomparsa del giocatore ha suscitato grande shock tra tifosi e addetti ai lavori.
Il calcio piange la scomparsa di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e del Sudafrica, con cui ha appena giocato il Mondiale., Il club di Pretoria non ha ancora confermato ufficialmente la notizia e al momento le cause della morte sono sconosciute. Classe 2001, Adams ha mosso i primi passi nel Stellenbosch, per poi approdare a gennaio del 2025 nei Mamelodi Sundowns., La sua morte giunge a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni del Bafana Bafana affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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