Nicole Minetti, nota per il suo debutto televisivo e per essere entrata in politica a soli 25 anni, è stata eletta in Regione. Dopo l'esperienza nel mondo dello spettacolo, è stata coinvolta nel caso Ruby, un procedimento giudiziario che ha attirato molta attenzione mediatica. La sua carriera ha attraversato diverse tappe, passando dalla tv alla scena politica e giudiziaria.

È stata l'ultima della cosiddetta generazione delle veline in politica. Nicole Minetti, laurea in Igiene dentale e fisico da modella, è diventata famosa per l'elezione a consigliera regionale della Lombardia, nel 2010 a soli 25 anni, più che per la partecipazione a programmi tv come "Scorie" e "Colorado Cafè". A indicare l'allora showgirl nel listino del PdL, Silvio Berlusconi in persona. «Sono molto emozionata. Ho il mio curriculum, sono preparata e credo di essere adeguata al ruolo», le poche parole pronunciate sedici anni fa, quando per la prima volta mise piede a Palazzo Pirelli. Originaria di Rimini, diplomata al liceo classico della sua città, dove per dieci anni ha frequentato la scuola di danza della madre inglese, a Milano Nicole Minetti ha conseguito la specializzazione e la laurea.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dalla tv alla grazia, la vita sotto i riflettori di Nicole Minetti: eletta in Regione a soli 25 anni, poi il caso Ruby

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Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com