Sudafrica sotto shock | morto a 25 anni il centrocampista Jayden Adams

Il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è morto. Era tesserato con i Mamelodi Sundowns e aveva recentemente partecipato ai Mondiali con la nazionale. Le cause della morte non sono state ancora rese note. La notizia ha suscitato shock nel mondo del calcio.

Il calcio piange la scomparsa di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e del Sudafrica, con cui ha appena giocato il Mondiale Al momento le cause del decesso sono ancora sconosciute. La sua morte giunge a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni del Bafana Bafana affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta. Nonostante il dolore personale, Adams ha disputato un’ottima Coppa del Mondo con i Bafana Bafana, contribuendo a rendere storica la partecipazione della nazionale che per la prima volta ha raggiunto la fase a eliminazione diretta del torneo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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DRAMMA AI MONDIALI: MORTO IMPROVVISAMENTE A 25 ANNI IL CALCIATORE DELLA NAZIONALE. TUTTI SCONVOLTI

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