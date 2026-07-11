Sudafrica sotto choc | è morto Jayden Adams 25enne che ha giocato gli ultimi Mondiali Soffriva di depressione

Da ilfattoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un calciatore sudafricano di 25 anni, che aveva partecipato agli ultimi Mondiali, è deceduto durante la pausa pre-campionato. La sua morte è avvenuta pochi giorni dopo la conclusione del torneo internazionale. È stato riferito che soffriva di depressione. La notizia ha suscitato shock nel mondo dello sport. La famiglia e il club non hanno ancora fornito ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

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Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica, è morto a pochi giorni dalla fine dell’avventura della sua Nazionale ai Mondiali 2026. Il giocatore è tragicamente scomparso all’età di 25 anni durante la pausa pre-campionato. Anche se le circostanze della morte del calciatore dei Mamelodi Sundowns sono ancora oggetto di indagine, secondo diversi media locali, soffriva di depressione e si è tolto la vita. La sua scomparsa arriva a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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