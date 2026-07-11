Il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è morto. Aveva giocato tre partite ai Mondiali, contro Messico, Repubblica Ceca e Corea del Sud, portando il totale a nove presenze in carriera. La notizia è stata diffusa dal club e dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua scomparsa ha sconvolto il mondo del calcio.

Una notizia tremenda scuote il mondo del calcio. Jayden Adams, il nazionale del Sudafrica che aveva giocato tre partite ai Mondiali (contro Messico, Repubblica Ceca e Corea del Sud che aveva portato a 9 le presenze complessive) è tragicamente scomparso all'età di 25 anni. Le circostanze della morte del calciatore dei Mamelodi Sundowns (il miglior club sudafricano) sono ancora oggetto di indagine, anche se il calciatore sembra soffrisse depressione. La sua scomparsa giunge a poche settimane dalla perdita della nonna Marianna, avvenuta il 17 giugno, a Mondiali in corso. "Il SAFPU (sindacato calciatori sudafricano) è profondamente addolorato per la prematura scomparsa del centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale Jayden Adams. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Jayden Adams, morto il centrocampista del Sudafrica: aveva giocato tre partite ai mondiali

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Jayden Adams morto a 25 anni, dramma in Sudafrica: era stato protagonista ai Mondiali

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