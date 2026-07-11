Il centrocampista sudafricano Jayden Adams è deceduto a 25 anni pochi giorni dopo aver partecipato ai Mondiali 2026. La sua morte è avvenuta durante la pausa pre-campionato. Adams aveva rappresentato il suo paese nella competizione mondiale, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali della federazione calcistica.

Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica, ha perso la vita a pochi giorni dalla fine dell’avventura della sua Nazionale ai Mondiali 2026. Il giocatore è tragicamente scomparso all’età di 25 anni durante la pausa pre-campionato. Le circostanze della morte del calciatore dei Mamelodi Sundowns, sono ancora oggetto di indagine. La sua scomparsa giunge a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni del Bafana Bafana affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta. Adams ha disputato un’ottima Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Jayden Adams, morto il centrocampista del Sudafrica: ha giocato ai Mondiali 2026

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Morto a 25 anni il centrocampista che ha giocato i Mondiale 2026, ipotesi suicidio

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