Il centrocampista dei Mamelodi Sundowns è morto a 25 anni poche ore dopo il rientro dal Mondiale 2026. La sua scomparsa ha lasciato sconvolta la squadra e il calcio sudafricano. La nonna ha parlato di un forte dolore, mentre le cause del decesso restano ancora sconosciute. Nessuna informazione ufficiale è stata comunicata sulle circostanze che hanno portato alla sua morte.

Il centrocampista dei Mamelodi Sundowns era appena rientrato dalla Coppa del Mondo. Il calcio sudafricano è sotto shock per l’improvvisa morte di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale, scomparso all’età di appena 25 anni poche ore dopo il rientro in patria dal Mondiale 2026. Una notizia che ha sconvolto tifosi, compagni di squadra e istituzioni sportive, anche perché le cause del decesso non sono ancora state chiarite e sono al centro delle indagini avviate dalla polizia. La tragedia arriva al termine di un’estate che aveva visto Adams protagonista sul campo con la maglia del Sudafrica, autore di uno storico cammino nella Coppa del Mondo, ma anche segnato da un profondo dolore personale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sudafrica, morto Jayden Adams a 25 anni dopo il Mondiale: il dolore per la nonna e il mistero sulle cause del decesso

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Dramma in Sudafrica, morto il centrocampista Jayden Adams. Aveva appena giocato i Mondiali

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