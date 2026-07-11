Jayden Adams, calciatore sudafricano di 25 anni, è stato trovato morto. Aveva appena partecipato ai Mondiali con la nazionale e giocava nel club Mamelodi Sundowns di Pretoria. La morte avviene poco dopo la perdita della nonna.

Jayden Adams, calciatore della nazionale di calcio del Sudafrica, è stato trovato morto a soli 25 anni. Aveva disputato i mondiali con la selezione sudafricana e in patria militava nei Mamelodi Sundowns, club della capitale Pretoria. È morto il calciatore Jayden Adams La famiglia del calciatore del Sudafrica e dei Mamelodi Sundowns Jayden Adams ha comunicato che il ragazzo, 25 anni, è morto nella giornata di oggi 11 luglio. Al momento le cause del decesso sono sconosciute. Adams aveva disputato campionati Mondiali di calcio in corso in Usa, Canada e Messico con la sua nazionale. La squadra era riuscita, per la prima volta nella sua storia, a superare i gironi e a raggiungere la fase a eliminazione diretta, dove ha perso contro il Canada padrone di casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Jayden Adams morto a 25 anni, aveva appena giocato i Mondiali con il Sudafrica: aveva da poco perso la nonna

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Jayden Adams morto a 25 anni, dramma in Sudafrica: era stato protagonista ai Mondiali

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