Jayden Adams morto a 25 anni aveva appena giocato i Mondiali con il Sudafrica | aveva da poco perso la nonna
Jayden Adams, calciatore sudafricano di 25 anni, è stato trovato morto. Aveva appena partecipato ai Mondiali con la nazionale e giocava nel club Mamelodi Sundowns di Pretoria. La morte avviene poco dopo la perdita della nonna.
Jayden Adams, calciatore della nazionale di calcio del Sudafrica, è stato trovato morto a soli 25 anni. Aveva disputato i mondiali con la selezione sudafricana e in patria militava nei Mamelodi Sundowns, club della capitale Pretoria. È morto il calciatore Jayden Adams La famiglia del calciatore del Sudafrica e dei Mamelodi Sundowns Jayden Adams ha comunicato che il ragazzo, 25 anni, è morto nella giornata di oggi 11 luglio. Al momento le cause del decesso sono sconosciute. Adams aveva disputato campionati Mondiali di calcio in corso in Usa, Canada e Messico con la sua nazionale. La squadra era riuscita, per la prima volta nella sua storia, a superare i gironi e a raggiungere la fase a eliminazione diretta, dove ha perso contro il Canada padrone di casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Jayden Adams morto a 25 anni, dramma in Sudafrica: era stato protagonista ai Mondiali
Notizie e thread social correlati
Jayden Adams, morto a 25 anni il centrocampista del Sudafrica. Aveva appena giocato i MondialiIl centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è stato trovato morto pochi giorni dopo aver partecipato come protagonista ai Mondiali in Nord...
Leggi anche: Morto Jayden Adams a 25 anni, tragedia nel mondo del calcio! Aveva appena giocato i Mondiali con il Sudafrica
Temi più discussi: Gol annullato alla Croazia, il VAR è andato troppo oltre? Il caso che divide ai Mondiali 2026; Squadre eliminate Mondiali 2026: chi è già fuori dalla Coppa del Mondo; Quando gioca Jannik Sinner? Come e dove vedere la sua prossima sfida.
Un lutto terribile colpisce il mondo del calcio: a soli 25 anni è morto Jayden Adams. Solo qualche settimana fa ha giocato i Mondiali con il Sudafrica. x.com
Dramma in Sudafrica. Jayden Adams, centrocampista di 25 anni, è morto pochi giorni dopo aver disputato, da protagonista, i Mondiali di calcio in corso in Nord America. Stando alle prime ricostruzioni il calciatore, che soffriva di depressione, si sarebbe tolto la facebook
Morto Jayden Adams, trequartista del Sudafrica al Mondiale. Aveva 25 anniUna notizia terribile per il Sudafrica e per tutto il calcio mondiale: è morto a 25 anni Jayden Adams, stella del Mamelodi Sundowns e dei Bafana Bafana. Trequartista di talento, al Mondiale aveva gioc ... gazzetta.it
Lutto nel calcio: è morto a 25 anni Jayden Adams dei Mamelodi Sundowns. Ha giocato i Mondiali col SudafricaJayden Adams, centrocampista dei Bafana Bafana e del Mamelodi Sundowns, è morto all'età di 25 anni. Adams ha recentemente rappresentato il Sudafrica alla Coppa del Mondo FIFA, mettendo in mostra il su ... calciomercato.com