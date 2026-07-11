Studenti in stage nel Municipio | Sono stati utili

Studenti delle superiori hanno svolto stage presso il Municipio di Bellano, trovandoli utili per conoscere il lavoro amministrativo. L’esperienza ha permesso loro di approfondire le attività dell’ente locale e di acquisire competenze pratiche. Alcuni studenti hanno definito l’esperienza come un’anticipazione del possibile percorso professionale futuro. L’iniziativa ha coinvolto diverse classi e ha avuto durata variabile, offrendo un’opportunità di confronto diretto con il settore pubblico.

Studenti delle superiori in stage in Comune a Bellano. Un vero e proprio anticipo di quello che per alcuni di loro potrebbe essere il futuro professionale: il cartellino da passare solo il badge, 40 ore di lavoro a settimana, l’orario continuato o con pausa pranzo a seconda dei giorni, i colleghi con cui condividere ufficio e esperienze ma anche da cui imparare, soprattutto la voglia di realizzare qualcosa di utile per i cittadini. Come Matteo e Tommaso, che a settembre inizieranno la 5ª di Informatica al Marco Polo di Colico. Durante lo stage hanno svolto un importante lavoro di inventario digitale di libri e volumi librario della biblioteca e di indicizzazione di alcuni regolamenti comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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