Venerdì, in Nigeria, sono state liberate 46 persone rapite da un gruppo armato vicino al gruppo terroristico Boko Haram. La presidenza ha annunciato il rilascio, senza fornire dettagli sulle modalità o sulle condizioni delle persone liberate. L’operazione si è conclusa con il recupero di studenti che erano stati rapiti a maggio. Non sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti sulle circostanze o sui responsabili dell’episodio.

Venerdì la presidenza della Nigeria ha annunciato che 46 persone rapite da un gruppo armato vicino al gruppo terrorista islamista Boko Haram sono state liberate. Il rapimento era avvenuto lo scorso 15 maggio, in tre scuole dello stato di Oyo, nel sud-ovest della Nigeria. In grande maggioranza le persone rapite erano studenti minorenni. Bayo Onanuga, portavoce della presidenza, ha scritto su X che 8 combattenti che facevano parte del gruppo dei sequestratori sono stati arrestati, e che diversi altri sono stati uccisi. In Nigeria è frequente che gruppi armati attacchino le scuole per prendere in ostaggio gli studenti e poi chiedere un riscatto. Questi attacchi però avvengono perlopiù nel nord, mentre il sud della Nigeria è ritenuto più sicuro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Nigeria sono stati liberati decine di studenti che erano stati rapiti a maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Senate Condemns Oyo School Abduction, Calls for Intensified Rescue Operations

Notizie e thread social correlati

In Vietnam sono stati recuperati più di 400 gatti che erano stati rubati per essere macellatiLa polizia in Vietnam ha recuperato oltre 400 gatti rubati negli ultimi tre anni in diverse zone del sud del paese.

Liberati un appartamento e un garage pubblici che erano stati occupati abusivamente a Torino Falchera, l'intervento dopo la mediazioneNella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio 2026, un appartamento e un garage situati in via degli Abeti, nel quartiere Falchera di Torino, sono stati...

Temi più discussi: Nigeria, 37 studenti dispersi dopo un attacco nel nord; In Nigeria torturato e ucciso il catechista che era stato sequestrato a febbraio; Nigeria, rapiti 37 bambini. Sospetti su jihadisti; Nigeria. Condannate quasi 400 persone per terrorismo.

Finalmente una buona notizia da Bruxelles: Gli Stati Ue stanno smontando il servizio diplomatico del blocco. Il capo diplomatico Kaja Kallas e il suo EEAS (Servizio Europeo di Azione Esterna) sono nel mirino delle capitali ….. Oltre all’imbarazzante postura x.com

In Nigeria torturato e ucciso il catechista che era stato sequestrato a febbraioÈ morto dopo quasi cinque mesi di prigionia, torturato e privato del cibo fino allo stremo. La vicenda del catechista cattolico Victor Paul riporta all'attenzione internazionale il dramma delle comuni ... msn.com

Nigeria, assalto a una scuola: 42 bimbi risultano dispersi. Sono stati rapitiAlmeno 42 studenti nigeriani risultano dispersi da sabato mattina, il giorno dopo l'attacco da parte di presunti militanti islamisti che hanno fatto irruzione nella Government Day Junior Secondary ... tg24.sky.it