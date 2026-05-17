Erasmus+ cresce la partecipazione degli studenti svantaggiati Nel complesso sono stati più di 10mila il 14,5% del totale

Nel 2023, più di 10.000 studenti provenienti da contesti svantaggiati hanno partecipato al programma Erasmus+, rappresentando il 14,5% del totale dei partecipanti. L'incremento rispetto agli anni precedenti si osserva sia in termini numerici che percentuali, con un'attenzione crescente verso le persone con difficoltà sociali, economiche o personali. La partecipazione di queste categorie di studenti mostra un trend positivo e stabile, con un coinvolgimento più ampio rispetto alle edizioni passate.

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