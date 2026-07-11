Tempo di lettura: 3 minuti Due anni, tanto il tempo intercorso tra l’ultimo progetto e quello che è pronto a invadere nuovamente il mercato. Shark Emcee rompe il silenzio ed esce col nuovo singolo ‘Strong’, su tutte le piattaforme digitali da oggi. Prodotto da DJ Sparta, punto di riferimento per la cultura urban in Italia, ‘Strong’ non vuole essere un punto di rottura col passato ma una forma di evoluzione all’interno del percorso del rapper beneventano che non ha alcuna intenzione di scostarsi dall’origine. Ha solo voglia di prendere quello che è stato l’inizio e farlo proseguire con la maturità e le esperienze fatte che sono messe su carta e nel microfono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Strong’, il nuovo singolo di Shark Emcee: l’evoluzione continua

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